Emma Raducanu e il ragazzo neozelandese

Emma Raducanu è stata vista in compagnia di un ragazzo neozelandese, scatenando voci su un possibile flirt. La tennista britannica è stata avvistata in più occasioni con Jack Coman, un ragazzo della Nuova Zelanda che lavora nel mondo della finanza.

L’ultimo avvistamento risale alla partita di rugby fra Inghilterra e Nuova Zelanda, dove Emma era presente come ospite della nazionale del proprio Paese. Era accompagnata da un’amica, l’attrice di Bridgerton Simone Ashley, e da Jack. Sul profilo Instagram della tennista è apparso un post che ritraeva i tre sorridenti in giro per strada. Sotto al post, un altro indizio: la risposta con l’emoji a forma di cuore della tennista britannica al commento “innamorati” di un’amica.

La foto non è stata però la prima in cui Emma e Jack sono apparsi insieme. La rivista britannica The Sun ha raccolto le testimonianze di alcuni osservatori, secondo cui la tennista e il ragazzo misterioso avrebbero trascorso insieme il weekend a Londra e sarebbero stati visti insieme mentre lasciavano l’appartamento di lei. Un testimone ha dichiarato: “Non so se sono solo amici o se c’è qualcosa di più, ma sembrava che apprezzassero la reciproca compagnia. Sembrava molto felice.”

Emma Raducanu non ha mai nascosto le proprie fragilità e ha spesso sofferto a causa di questioni extra campo. Per i fan e gli addetti ai lavori è una gioia vedere Emma sorridente, nella speranza che una ritrovata serenità fuori dal rettangolo di gioco possa portarla a ottenere i risultati sperati.

