Emma Marrone ha capito che quest’anno, fra Mahmood e Blanco, Elisa e l’outsider Gianni Morandi, non c’è trippa per gatti. Ma se non può vincere il Festival di Sanremo, può vincere il concorso parallelo, ovvero il FantaSanremo.

L’inseguimento dei Carabinieri le ha fatto guadagnare ben 50 punti e schizzare in vetta alla classifica, ma qualcuno ha cercato di screditarla e lei, ospite a Radio2 da Ema Stokholma ha sbottato.

“Vogliono togliermi i punti al FantaSanremo perché alcuni giornalisti hanno scritto ‘seguita dalla scorta’, ma non è vero, mi hanno inseguito i Carabinieri. Nessun cantante ha la scorta dei Carabinieri quando esce dall’Ariston. Perché mi hanno inseguita? Beh, alle due di notte ero l’unica a girare per Sanremo [“..con a palla Baby One More Time di Britney Spears”, aggiunge Francesca Michielin, ndr], poi hanno capito che eravamo noi e ci hanno lasciati andare.. Però non cacciate punti ad occhio perché non si fa così!”.

Argomento tirato fuori anche al termine dell’intervista.

“Ho letto che me li vogliono togliere perché dicono che vado in giro con la scorta, ma ti pare che vado in giro con la scorta?”.

Emma Marrone vuole a tutti i costi vincere questa competizione. Cos’altro farà per ottenere altri punti? Io super pentito di non averla presa in squadra. Lei sì che ha la F pesante.

Emma Marrone, regina del FantaSanremo

La carabiniera ha presentato Emma, Emma se l’è fatta amica e le ha detto zia fingiamo un inseguimento che ho bisogno di 50 punti. È così che si gioca a Fantasanremo. #sanremo2022 — Darione (@dario_head) February 4, 2022

Per me Emma è da ritenersi la vincitrice indiscussa di sto fantasanremo perché dopo l’inseguimento da parte dei carabinieri gli altri possono solo stare zitti e accuccia che qui ci sta una regina dalla f pesantissima — Simona⁷ 🌙🧚🏼‍♀️🍄✨ nwh era (@trashloger) February 4, 2022