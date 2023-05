Emma parla del nuovo album e svela il duetto dei suoi sogni

Emma Marrone ha raccontato alcuni dettagli sul nuovo album in arrivo e ha svelato qual è il duetto dei suoi sogni.

Emma Marrone è tornata a emozionare i suoi fan. Negli ultimi giorni si è proiettata sui suoi nuovi progetti musicali grazie a un primo singolo, Mezzo mondo, un brano estivo che anticipa il prossimo album, in uscita nel 2023. Il centro di un progetto molto importante che la porterà nuovamente anche a esibirsi sui palchi più importanti di tutta Italia. Per svelare alcuni dettagli di ciò che accadrà nei prossimi mesi, la cantante è stata protagonista di un’intervista nel programma The Flight di Rtl 102.5. E nell’occasione ha svelato anche quale sarebbe il duetto dei suoi sogni.

Emma parla del nuovo album

“Questo pezzo è un apripista, non ho fatto segreto del mio lavoro in questi mesi, ho tirato giù un album“, ha raccontato la Brown, parlando del nuovo singolo Mezzo mondo e dei suoi nuovi progetti, senza nascondersi. Perché la musica, per lei, è soprattutto la condivisione delle sue emozioni con tutti i suoi fan. Ed è per questo che il suo vero obiettivo è tornare in tour il prima possibile.

“Voglio tornare sui palchi, a cantare dal vivo in mezzo alla gente“, ha affermato l’artista salentina, parlando dei prossimi live come il viaggio che vuole cominciare il prima possibile. Il Primo Maggio, per lei, è stato solo il modo per scaldare i motori, ma presto ci saranno delle vere novità per quanto riguarda i live.

Entrando nel dettaglio del nuovo album, invece, lo ha descritto come un lavoro scritto con tante mani, molti autori e produttori importanti, e questo le ha permesso di raccontare molte anime diverse, di rappresentare emozioni diversi senza alcuna vergogna, senza alcun pudore. “Prima mi vergognavo a tirare fuori emozioni e sentimenti in compagnia, quest’anno me ne sono liberata“, ha aggiunto la Brown, prima di svelare quale sarebbe il duetto dei suoi sogni.

Duetto in arrivo per Emma?

Che possa esserci nel nuovo album un duetto importante? Magari con Lazza, con cui ha lavorato molto negli ultimi mesi, anche sul palco di Sanremo? Per il momento Emma non ha voluto sbottonarsi più di tanto.

L’unica cosa che ha voluto rivelare è quale sarebbe il duetto dei suoi sogni. Perché le piacerebbe davvero duettare non solo con cantanti italiani, ma con tanti artisti stranieri. Uno su tutti: Lana Del Rey, da lei definita come “figa, brava e simpatica“. Racconta la cantante salentina: “Quest’estate eravamo invitate alla sfilata di Gucci e l’ho conosciuta. Non se la tira per niente“.