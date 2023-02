Descrizione prodotto

Rivestimento Termoregolante

Il rivestimento superiore in fibra climatizzata regola la temperatura e riduce l’accumulo di polvere e umidità mantenendo il materasso pulito più a lungo.

Schiuma Airgocell con elasticità puntuale

La struttura a cellule aperte e l’elasticità puntuale dell’innovativa schiuma Airgocell garantisce un ideale microclima del sonno.

Memory foam viscoelastico

Il memory foam viscoelastico distribuisce correttamente la pressione e si adatta perfettamente ad ogni curva del corpo, per un elevato grado di comfort.

Schiuma HRX a portanza differenziata

Lo strato inferiore dona un sostegno ortopedico salutare, cosicchè la spina dorsale mantenga la posizione ideale per un sonno più confortevole e sano.

100 notti di prova

Chi ha detto che un materasso deve essere testato in fretta e furia in un negozio? Vi diamo 100 giorni per farlo.

Spedizione e restituzione senza pagare nulla

Se non è il materasso giusto per voi, ci occupiamo della restituzione completa del vostro ordine.

Il materasso più premiato d’Europa

Godetevi il materasso assegnato da organizzazioni indipendenti in 10 diversi paesi europei.

10 anni di spensieratezza

Potete stare tranquilli. Siamo molto fiduciosi nella qualità dei nostri materassi. Anche tra 10 anni non avrete problemi o deformazioni nel vostro materasso.

Rigidità

Medio-Alto Medio Molto Alto Regolabile Regolabile

Traspirabilità

Molto Alta Alta Media Molto Alta Molto Alta

Premiato

✓

✓

✓

Copertura lavabile

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo

Molle Insacchettate e Memory Foam Viscoelastico Memory Foam Viscoelastico Viscoelastico Viscoelastico

Altezza

25 cm 25 cm 18 cm Regolabile 8 cm

☁️ STRUTTURA INNOVATIVA PER UN SONNO MIGLIORE: La composizione a tre strati dei nostri materassi memory foam è composta da schiuma Airgocell, Memory Foam Viscoelastico e Schiuma Poliuretanica, il che garantisce il comfort ideale grazie alla distribuzione omogenea della pressione.

☁️ PRESIDIO MEDICO DI CLASSE 1: Il materasso matrimoniale 160 x 190 Emma regala un riposo sano e sereno per tutti i tipi di corporatura e posizione del sonno, offrendo un sostegno di livello ortopedico. Il nostro materasso ortopedico è certificato come dispositivo medico e dunque detraibile fiscalmente del 19%.

☁️ ELEVATA TRASPIRABILITÁ: L’innovativa schiuma Airgocell ha una struttura a cellule aperte che garantisce un ricambio d’aria ottimale all’interno del materasso. Invece il rivestimento esterno, formato da due federe sfoderabili e lavabili, è dotato di una fibra climatizzata di alta qualità che regola l’umidità rilasciata.

☁️100 NOTTI DI PROVA, 10 ANNI DI GARANZIA: Per capire se il nostro materasso è adatto alle tue esigenze, Emma ti offre la possibilità di provare il materasso comodamente a casa per 100 notti, se non sei soddisfatto puoi restituirlo gratuitamente. Inoltre, noi di Emma siamo così certi della qualità di Emma Original che offriamo una garanzia legale di 10 anni sulla durabilità dei materiali!

470,47 €