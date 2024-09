EMMA NOLDE lancia il singolo “Tuttoscorre”

Emma Nolde, cantautrice e polistrumentista toscana, pubblica venerdì 27 settembre il suo nuovo singolo intitolato “Tuttoscorre”. Il brano si presenta come un’ode coinvolgente per coloro che attribuiscono importanza alle relazioni interpersonali in un mondo dove tutto sembra scorrere rapidamente, per poi essere dimenticato in favore del nuovo. Emma commenta la società odierna, in cui c’è un atteggiamento di “usa e getta” non solo riguardo agli oggetti, ma anche alle emozioni e ai legami. Parla dell’abbondanza di beni materiali che hanno perso significato, sottolineando come ma ci tengano maggiormente ai rapporti umani, sentendoli come l’unica cosa che valga la pena preservare.

L’arrangiamento del brano, caratterizzato da archi pizzicati, riesce a catturare sin dal primo ascolto il frenetico scorrere del tempo e le sensazioni di incertezza che ciascuno di noi può sperimentare. La canzone esprime anche una promessa di resistenza e dedizione nei legami affettivi. Emma cerca di rassicurare l’ascoltatore, affermando che l’incertezza è una parte normale della vita, invitando a proteggere le proprie relazioni per farle durare nel tempo. Le parole della canzone suggeriscono che, nonostante le difficoltà e i momenti di crisi, sia possibile mantenere vivo un amore che travalichi le avversità.

In un mondo che sembra improntato alla transitorietà, Emma Nolde pone l’accento sull’importanza di investire nei rapporti e di impegnarsi a preservarli, promettendo che, con il tempo, sarà possibile ridere delle incertezze vissute. La canzone trasmette un messaggio di speranza per il futuro, con la consapevolezza che i legami autentici possono resistere nella tempesta del cambiamento e del rapido scorrere della vita.

Per rimanere aggiornati sulle attività di Emma Nolde, è possibile seguirla sui suoi profili social su Instagram, Facebook, TikTok e X (ex Twitter).

In conclusione, “Tuttoscorre” rappresenta una riflessione profonda sulle relazioni umane, sottolineando la necessità di impegnarsi e di valorizzare ciò che davvero conta.