Emma Muscat sbarca all’Eurovision 2022: la cantante ex Amici sarà la rappresentante di Malta.

L’Eurovision Song Contest 2022 di Torino parla sempre più italiano. Ai nostri Mahmood e Blanco, e ad Achille Lauro, si è aggiunta nelle ultime ore anche Emma Muscat. In attesa dell’ormai consueto sogno Tananai. La cantante maltese, già protagonista in passato di Amici di Maria De Filippi, è riuscita a strappare il pass per la kermesse. Sarà proprio lei la rappresentante di Malta. Un volto conosciuto al pubblico italiano che proverà a sorprendere tutti con il suo fascino straordinario.

Emma Muscat all’Eurovision 2022

Ha fatto molto rumore la vittoria di Una voce per San Marino da parte di Achille Lauro, che si è così qualificato, per vie traverse, per l’Eurovision 2022. A Torino il cantautore romano sarà grande protagonista e rivale dell’Italia, per un derby che già si preannuncia come molto avvincente. Ma non sarà solo lui a far battere il cuore dei fan italiani.

Eurovision Song Contest

Una grande ex protagonista di Amici di Maria De Filippa, Emma Muscat, prenderà parte alla kermesse in rappresentanza della sua Malta. Un altro derby, o quasi, per il nostro Paese. Anche se, va sottolineato, la splendida modella e pianista, ex fidanzata di Biondo, sarà protagonista, o almeno così dovrebbe essere, con un brano nella lingua madre dell’isola mediterranea, che non è l’italiano, bensì l’inglese.

Emma Muscat: Out of Sight

Il brano con cui l’affascinante artista classe 1999 ha conquistato il pass per l’Eurovision 2022 s’intitola Out of Sight. Un vero trionfo, un plebiscito per la bella Emma, che ha superato ogni rivale nella corsa alla kermesse per la sua amata Malta.

Un successo straordinario per un’artista che è pronta a stupire gli scettici dopo aver in passato già conquistato dischi d’oro con canzoni come Meglio di sera e Sangria, in compagnia del rapper Astol.