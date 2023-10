Descrizione prodotto

Emma Essentials Materasso

Schiuma ergonomica

Schiuma fredda ergonomica con due strati e grado di rigidità medio (H2)

Copertura traspirante

Copertura traspirante con cerniera e parte superiore trapuntata per un comfort superiore

Facilità di manutenzione

Copertura rimovibile facilmente lavabile a 60ºC, priva di allergeni e acari della polvere

Verifica Oeko-Tex

Classificato nella categoria I, sicuro per neonati e bambini piccoli, adatto alle allergie

Acquista i nostri materassi

Durezza

Media

Media

Media

Dura

Altezza

15 cm

18 cm

25 cm

25 cm

A partire da

82,23 €

189,90 €

236,40 €

374,89 €

Copertura lavabile

✔

✔

✔

✔

Numero di strati

2

3

3

5

Il materasso Emma Essentials è adatto alle persone con allergie?

Sì, il materasso Emma è verifica Oeko-Tex, quindi adatto alle persone con allergie. Offre un’esperienza di sonno confortevole, anche per coloro che sono allergici agli acari della polvere.

Il materasso Emma Essentials è adatto ai bambini?

Molti clienti lo hanno acquistato per i letti dei loro bambini e hanno riportato che i loro figli dormono bene su di esso.

Il rivestimento del materasso Emma Essential è removibile e lavabile?

Sì, il materasso Emma Essential presenta un rivestimento traspirante in 100% poliestere. Il rivestimento è removibile e può essere lavato in lavatrice a 60°C per una facile manutenzione e pulizia.

Qual è il livello di rigidità del materasso Emma Essential?

Il materasso Emma Essential ha un livello di rigidità medio (H2), offrendo un supporto equilibrato alla colonna vertebrale e adattandosi ai contorni del corpo.

【Materasso fresco e traspirante】 Il nostro materasso è dotato di una copertura 100% poliestere che massimizza la traspirabilità, permettendo all’aria di circolare liberamente. Sperimenta un ambiente fresco e comodo ideale per il tuo sonno durante tutta la notte.

【Cuciture a scatola sicura】Goditi il design elegante del piumone Emma Essentials, con cuciture a piega piatta che mantengono l’imbottitura al suo posto. Dì addio allo spostamento e all’aggruppamento e abbraccia un’esperienza di sonno costantemente confortevole.

【Ipoallergenico e igienico】 La fodera rimovibile è lavabile a 60°C, rendendo facile mantenere il tuo materasso pulito e igienizzato. Dormi serenamente sapendo che la tua superficie di riposo è priva di allergeni e acari della polvere.

【Certificato OEKO-TEX e prova senza rischi】 Dormi serenamente sul materasso Emma Essential. Ipoallergenico, privo di sostanze nocive e supportato da una prova di 30 giorni e una garanzia di 5 anni per la tranquillità.

82,23 €