Emma Marrone è stata confermata come attrice da Gabriele Muccino per il cast di A casa tutti bene – La serie: ecco il suo ruolo.

Emma Marrone si appresta a una nuova attività al di fuori del mondo della musica. Dopo aver vissuto da giudice l’ultima edizione di X Factor, la Brown ha annunciato di essere stata confermata come attrice nel cast di A casa tutti bene – La serie, il nuovo lavoro curato da Gabriele Muccino, reboot dell’omonimo film 2018. Dopo aver ben figurato nel film del 2020 del regista, la cantante è stata chiamata anche per il reboot a puntate della precedente pellicola. Ecco tutti i dettagli.

Emma Marrone attrice in A casa tutti bene – La serie

Dopo aver interpretato Anna nel film con protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, la cantante salentina è stata scelta nel cast della serie A casa tutti bene, che vanta nomi del calibro di Laura Morante, Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea e altri ancora.

Emma Marrone

Nella serie la Brown interpreterà il personaggio di Luana, che all’interno della pellicola era interpretato da Giulia Michelini. L’inizio delle riprese è previsto per il 15 marzo a Roma. La serie è attesa su Sky entro la fine del 2021.

Emma ancora giudice a X Factor?

Continua dunque il legame tra la cantante salentina e Sky. Dopo aver preso posto come giudice a X Factor, è stata confermata anche nel cast della nuova serie esclusiva sulla piattaforma satellitare. E chissà che questo non possa essere un indizio per un suo ritorno al banco dei giudici del talent anche nel 2021. Intanto, dal punto di vista della musica la Brown si gode il successo di Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso, ma i fan sperano possa essere in arrivo già nei prossimi mesi un nuovo album.

Di seguito l’annuncio del cast della serie di A casa tutti bene da parte del noto regista: