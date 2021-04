Emma Marrone ha annunciato, con grande entusiasmo, di aver finito la scaletta del tour 2021: in attesa di conferme sulle date, la Brown è pronta per i concerti.

Emma è pronta a ripartire, con più grinta ed energia che mai! La Brown ha finalmente regalato ai fan l’annuncio che tutti aspettavano: la scaletta per il tour 2021 è pronta. Sempre scherzosa, sorridente e vogliosa di riprendersi ciò che ha perduto, la cantante salentina ha pubblicato una gallery fotografica mozzafiato, invitando i fan a scorrerla fino in fondo: “Se scorri alla fine sorrido“.

Emma annuncia la scaletta

“La scaletta è pronta, io un po’ meno“, ha scherzato la Brown sui social. La cantante sta vivendo giornate molto intense di lavoro, e ha confessato ai propri sostenitori di essere emozionata e di avere miliardi di pensieri in testa in vista di un ritorno sul palco.

Emma Marrone

Ovviamente la cantante non ha voluto dare indizi ai fan sulle canzoni che saranno presenti negli show, ma ha invitato tutti quanti a ripassare questi 10 anni di musica vissuti insieme dal primo istante, aggiungendo: “La Brown non vede l’ora di vedervi“. E la cosa è assolutamente reciproca! Di seguito il post:

I concerti di Emma nel 2021

La cantante salentina ha aggiunto di voler dare il prima possibile notizie certe ai propri fan sui suoi concerti 2021. Nonostante l’emergenza Coronavirus, il tour è previsto attualmente per giugno, con date all’Arena di Verona il 6, il 7 e l’8 giugno. Tuttavia, al momento manca il definitivo via libera per concerti da diverse migliaia di persone. La speranza di tutti è che almeno per gli eventi all’aperto si possa andare oltre il limite di soli mille spettatori e imposto dal coprifuoco, attualmente confermato alle 22.