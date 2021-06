Le parole di Emma Marrone sulla sua esibizione all’Eurovision e sul paragone (per il double standard) con i Maneskin hanno fatto scoppiare una polemica. Qualcuno ha criticato la cantante in maniera pacata, altri sono passati ai soliti insulti da leoni da tastiera. In difesa della vincitrice di Amici è arrivato lo stylist dei divi, Nick Cerioni, che ha curato (con il marito Leandro) proprio l’esibizione della Marrone a Copenaghen.

“Emma è una regina. Io c’ero quando lei si è divorata quel palco. E c’ero quando abbiamo studiato insieme la messinscena (bellissima) di quello show. Poi c’ero quando lei si è messa in gioco scegliendo di indossare un costume di scena creato per lei, come facevano le sue colleghe americane. Abbiamo fatto mille prove e lei era sempre all’altezza. Lei ha vinto anche arrivando 21esima. L’hanno massacrata perché sotto il vestito aveva un paio di pantaloncini oro. Molti ci dicevano che era tutto bello, ma dopo il risultato ci deridevano. Ce ne dicevano di tutti i colori ed Emma, regina, leonessa, fiera guerriera ha continuato per la sua strada. Sono fiero di quel lavoro fatto con lei e grato per la fiducia che Emma ci ha dato.

Il sessismo nel mondo dello spettacolo è ancora tangibile. Quello che fa una donna è considerato in maniera diversa da quello che fa un uomo. La stessa industria da spazio in maniera molto diversa ad artisti uomini e alle artiste donne. Questo non sminuisce il meraviglioso lavoro dei Maneskin.

Tempo fa parlando con un giornalista gli dissi: se una donna avesse fatto le esibizioni di Achille Lauro a Sanremo cosa avrebbe detto il pubblico? Forse sarebbe stata derisa, massacrata e avrebbe fatto alzare qualche risata maliziosa. Odio il sessismo, l’omofobia, l’ignoranza e i due pesi e due misure. Emma sei la numero uno, avanti sempre così“.

La risposta di Emma Marrone.

La cantante ha ringraziato l’amico ed ha lanciato una shade a chi l’ha attaccata (forse anche Selvaggia Lucarelli?).

“Ci risiamo. La solita storia dell’acchiappa like su Internet. Grazie Nick per le tue bellissime parole. Come ben sai estrapolare concetti a caso e creare scie d’odio sui social è un gioco che conosciamo bene. So chi sono e cosa dico. Il tempo è galantuomo. Non sono la numero 1 ma sono una persona e un’artista coerente”.

