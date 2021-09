Emma Marrone nella sua prima parte di carriera ha avuto un percorso molto simile alle grandi popstar d’oltreoceano. Un successo indiscutibile, hit che scalano le classifiche, una storia chiacchieratissima e poi un o scandalo che tiene banco sui settimanali per almeno 1 anno.

Stefano De Martino subito dopo aver chiuso con Emma Marrone si è innamorato di Belen Rodriguez, tutto nella stessa trasmissione che aveva fatto da cornice all’amore con la sua ex. Questo colpo di scena ha fatto bene a tutti (dai giornali e i siti alla stessa coppia), tranne che alla cantante, che per settimane ha dovuto sorbirsi l’ex compagno a sgambettare sul palco insieme alla nuova fidanzata.

Ormai sono passati quasi 10 anni, Stefanone e Belen non stanno più insieme e la cantante di ‘Calore‘ si è lasciata alle spalle questa storia. Tra la Marrone e De Martino adesso i rapporti sono buoni e lei non gli porta rancore, ma lo stesso varrà per Belen? Pare proprio di sì. In questi giorni infatti su Tik Tok circola un video di una diretta Instagram, in cui Emma Marrone dice di non avere nulla da perdonare alla bella argentina.

“Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.

La Brown ha ragione da vendere, se proprio doveva perdonare qualcuno, questo non era la Rodriguez.



Emma Marrone e la precisazione su Belen.

