Emma Marrone ha vinto il premio di personaggio dell’anno ai Diversity Media Awards: nella cerimonia virtuale a distanza, a incoronarla è stata l’amico Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro incorona Emma Marrone: è lei il persionaggio dell’anno nella quinta edizione dei Diversity Media Awards, gli ‘Oscar dell’inclusione’. La kermesse è stata creata per premiare prodotti multimediali e personaggi che negli ultimi dodici mesi si sono distinti per aver dato voce alla diversità in ogni senso. Un riconoscimento dunque di grande valore per la Brown, da sempre impegnata a favore delle diversità.

Emma Marrone personaggio dell’anno ai Diversity Media Awards

La cerimonia di premiazione è andata in onda in diretta, attraverso lo streaming, il 29 novemmbre. Durante la serata la grande protagonista è stata Emma Marrone, premiata dall’amico e collega Tiziano Ferro come personaggio dell’anno. Queste le parole del cantautotore di Latina: “Per me è un grande onore poterla conoscere e poterla chiamare amica, la vincitrice per il Personaggio dell’anno è… Emma Marrone!“.

Emma Marrone

Il discorso di Emma Marrone

La cantante salentina, che nel corso del quinto Live di X Factor è stata protagonista di un discorso a favore delle donne che ha fatto il giro del web diventando rapidamente virale, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per il riconoscimento che le è stato assegnato.

Queste le parole splendide della Brown: “Ciao a tutti, volevo ringraziare Tiziano per le parole bellissime che ha speso sul mio conto. Mi accorgo sempre di più che le anime belle si incontrano sempre. Sono onorata di ricevere questo premio. È un premio importante per me, perché va alla persona e non all’artista, prima di essere un’artista sono una donna“.

La cantante ha quindi dedicato il premio ai suoi genitori, Rosario e Maria, che le hanno insegnato a tendere le mani al prossimo, senza avere preconcetti e pregiudizi. Ha quindi aggiunto: “Voglio dedicare questo premio a chi ogni giorno combatte per i propri ideali. Sarò sempre schierata al vostro fianco. Continuiamo a lottare per tutte le cose importanti, perché valiamo“.

Di seguito il video con la premiazione virtuale: