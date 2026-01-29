Emma Marrone parla di Stefano De Martino

Emma Marrone ha parlato dei suoi rapporti con Stefano De Martino durante un’intervista al podcast “Fuori di Cabello” condotto da Victoria Cabello. La cantante ha fatto chiarezza sulla sua storia d’amore con De Martino, definendola come un “fidanzamento del liceo” e spiegando che la loro relazione fu interrotta da una terza persona, Belen Rodriguez.

Marrone ha descritto De Martino come il fidanzato che l’ha fatta più ridere e ha definito la loro storia come “bellissima”, anche se finita in modo turbolento. Tuttavia, ha sottolineato che non si legherebbe più a lui. La cantante ha anche parlato dell’impatto che la loro storia ha avuto sulla sua carriera, sostenendo che le ha rallentato di almeno 5 o 6 anni.

Oggi, Emma Marrone e Stefano De Martino sono amici e si incontrano spesso a cena o per strada. La cantante ha escluso nettamente la possibilità di un ritorno di fiamma, affermando che non ci tornerebbe insieme assolutamente no. Ha sottolineato che si vogliono bene, ma ognuno ha la sua strada.