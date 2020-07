Emma Marrone: nuovo singolo ad arricchire Fortuna prima dell’inizio dell’avventura di X Factor.

Emma Marrone si racconta, tra nuova musica e il ruolo inedito di giudice a X Factor 2020. La cantante ha iniziato da qualche settimana la sua nuova avventura al tavolo quattro giudici del talent di Sky. Ma questo non le vieta di continuare a lavorare alla propria carriera. Dopo aver annunciato le date del tour 2021, ha quindi confermato di essere pronta a lanciare un nuovo singolo. Ecco le sue dichiarazioni più importanti in un’intervista al Corriere della Sera.

Emma Marrone: nuovo singolo ad agosto

Non può mancare nuova musica nel prossimo futuro di Emma. La cantante ha postato su Instagram uno scatto in studio di registrazione con delle fuccie in testa, e nel corso dell’intervista ha confermato: “A fine agosto uscirà un nuovo singolo per arricchire Fortuna“.

Emma Marrone

Sarà un brano latineggiante? Forse sì, forse no. Su Instagram la cantante ha di recente scritto: “Mi vuoi latina ma non me lo dici“. Ecco cosa significa: “Quella frase è uno spoiler e non aggiungo altro. Mi piace ascoltare quel genere di canzoni, ci ballo sopra e non cambio stazione quando passano in radio, ma non è quello il mio stile, la mia cifra. Non posso fare cose in cui non mi sento adeguata. Sembrerei forzata“.

Emma Marrone parla di X Factor

Parlando dei suoi primi passi nel mondo di X Factor, la cantante salentina ha definito Manuel Agnelli tenerissimo nel suo approccio con le ragazze più giovani, anche se è onesto e diretto nei giudizi. Mika è invece uno showman fortissimo, molto divertente, mentre il più giovane di tutti, Hell Raton, sembra preparato e molto spigliato.

Per quanto riguarda le sue prime sensazioni, non le è molto semplice dire un no ai concorrenti. Finora non ne ha detto molti, se non quando c’erano motivazioni davvero evidenti: “Qualcuno è venuto a fare una gita, altri ci hanno messo il carico da novanta, come avevo fatto io all’epoca“.

Tornando ai progetti della sua carriera e ai suoi colleghi al tavolo di X Factor, Emma sembra infine avere le idee chiare su chi preferirebbe per un featuring. Fermo restando che vorrebbe esplorare i mondi di tutti e tre, se dovesse sceglierne uno punterebbe su Manuel: “Per una reminescenza adolescenziale, ho visto molti concerti degli Afterhours, rock puro“.

Di seguito il video di Io sono bella: