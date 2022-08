Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Nata grazie ad un talent nel corso degli anni la cantante si è fatta apprezzare per le qualità artistiche ma anche umane.

Ormai sono 10 anni che è attivamente sulla cresta dell’onda sfornando successi su successi. Si è anche cimentata nel ruolo di coach ad Amici e di giudice a X-Factor. Vanta anche un trionfo al Festival di Sanremo nel 2012 grazie al brano “Non è l’inferno”.

Fonte: web

Emma è molto seguita anche sui social dove quotidianamente pubblica aspetti di vita professionale ma anche privata. Possiamo dire quindi che i fan hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla non solo da un punto di vista musicale ma anche personale.

Emma in questo periodo si trova in vacanza in Salento, nella sua terra d’origine in compagnia della sua famiglia. E qualche giorno fa ha pubblicato delle storie da leccarsi i baffi. Emma non ha mai nascosto la sua passione per il buon cibo e pubblica molto spesso i piatti che cucina o che le persone care gli cucinano.

Come quello preparato dal suo papà. La cantante ha immortalato nelle sue storie di Instagram un panino preparato dal genitore alla maniera pugliese. “La leggerezza della tradizione papà” – ha detto nel video Emma prima di descrivere anche gli ingredienti presenti nel panino: ricotta ‘schianta’, ovvero una ricotta cremosa piccante tipicamente pugliese, provola, alici e pomodorini. Un piatto semplice e genuino da leccarsi i baffi.

Vacanze in Salento ma è un’estate di lavoro per lei, visto che sta lavorando al nuovo disco che manca ormai da quasi 3 anni. Era il 2019 quando usciva il suo nono progetto discografico, il settimo con canzoni inedite, Fortuna.

Ma quando vedrà la luce il suo decimo lavoro discografico? Con tutta probabilità il nuovo album arriverà tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.