Emma Marrone ha vinto a mani basse – e con uno stacco dal secondo classificato di circa 150 punti- il FantaSanremo.

Una vittoria più che meritata e che dimostra quanto pesante sia la sua F, dato che per svettare sul podio ha fatto di tutto. Ha urlato FanSanremo sul palco, ha regalato dei fiori, ha battuto il cinque ad Amadeus, è stata inseguita da una pattuglia dei Carabinieri ed ha pure detto una parolaccia in diretta televisiva (“it’s Britney b!tch”).

Secondo posto per Dargen D’Amico, terzo per Tananai. Fuori dal podio Elisa, seguita da Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi e la coppia vincitrice Mahmood e Blanco. Seguono Achille Lauro, Michele Bravi, Aka7even, Rkomi, Ditonellapiaga e Rettore, Yuman, Iva Zanicchi, La Rappresentate Di Lista e Massimo Ranieri.

Ultimi in classifica coloro che non hanno mai attivamente partecipato al FantaSanremo, ovvero Irama, Le Vibrazioni, Noemi, Fabrizio Moro, Ana Mena, Matteo Romano, Giusy Ferreri e Giovanni Truppi.

In diretta su Instagram nel profilo del FantaSanremo, Emma Marrone ha così ringraziato i suoi fan e gli organizzatori del concorso.

“Il prossimo anno invece di dire papalina devono dire Emma Marrone! Mi sono divertita un botto, mi avete svoltato Sanremo. Ci credevo troppo in questa cosa. Ho vinto la gloria eterna. La pattuglia che mi ha inseguita? Non era la scorta. In giro per Sanremo c’ero solo io e ci hanno seguito sul serio. Poi hanno visto che ero io e ci hanno lasciato andare”.