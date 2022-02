Emma Marrone al Festival di Sanremo durante la serata delle cover di giovedì sera si esibirà sulle note di Baby One More Time di Britney Spears insieme a Francesca Michielin, sua direttrice d’orchestra per tutta la durata della kermesse.

Intervistata da La Stampa, Emma – che a Britney Spears somiglia anche fisicamente – ha raccontato come mai ha scelto proprio lei per la serata delle cover.

“Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle ”popppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo. Della situazione che ha vissuto se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime. La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti”.

Emma: “Farò una cover riarrangiata di Baby One More Time”

Emma Marrone ha poi continuato:

“Era una bambina, una ragazza giovanissima quando proprio partendo da questo brano ha cambiato la storia della musica pop mondiale e il padre, la persona che dovrebbe esserti più vicina, aiutarti, consigliarti per il meglio, l’ha vessata e trattata come un oggetto. Se con la cover sarò fedele all’originale? Naturalmente io e Francesca abbiamo riarrangiato la canzone per riuscire a coinvolgere tutti gli elementi dell’orchestra e vedrete: sarà uno spettacolo”.

