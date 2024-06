Come è Tony Effe nella realtà, ovvero quando si toglie di dosso i panni del trapper e torna ad essere Nicolò Rapisarda? A rispondere è stata Emma Marrone che proprio con Tony ha inciso l’hit della scorsa estate, Taxi Sulla Luna.

Ospite in un podcast, Emma Marrone ha infatti rivelato che Tony Effe e Nicolò Rapisarda sono molto diversi e che il secondo, nella vita di tutti i giorni, è molto lontano dall’immagine del bad boy che ha quando è sul palco.

Emma Marrone: “Ecco com’è Tony Effe nella realtà”

“Ho lavorato con Tony la scorsa estate e sì, il pezzo parlava della fi1c4 e della donna, però lui nella vita reale lui è la persona più sensibile ed educata” – ha dichiarato Emma Marrone – “Raramente sono stata trattata come una regina come ha fatto lui con me. Di un’educazione e una sensibilità. Quello è il suo genere, è il suo claim. Poi c’è gente che magari sono ‘sole, cuore, amore’ e nella vita sono dei pezzi di m3rd4. Bisogna distinguere il genere da quello che poi la persona è nella vita reale. Perché quelli che mi insultano sui social hanno le foto dei gattini, di Padre Pio e della preghiera a Lourdes, però poi mi scrivono ‘b4starda devi morire’. Quindi non possiamo relegare a un genere musicale le problematiche sociali in Italia e nel mondo”.

Ecco il video:

@podcastout #tony #emma #musica #musician #podcast #youtube ♬ suono originale – Podcast Out

Tony Effe sarebbe tutt’altro che “sesso-e-samba” come canta quest’anno con Gaia, quindi. Una notizia che però non mi ha lasciato sbigottito, anzi: alla fine lui è lo stesso che poche settimane fa ha confessato di spendere oltre 500 euro al mese per la cura dei capelli.