Sono passati molti anni da quando Emma Marrone e Stefano De Martino erano una coppia. All’epoca, erano entrambi poco più che adolescenti e partecipavano al programma “Amici di Maria De Filippi”. La loro storia d’amore finì quando Stefano si innamorò di Belen Rodriguez, lasciando Emma molto delusa. Tuttavia, con il passare del tempo, i due sono tornati a essere amici e si incontrano occasionalmente.

Maria De Filippi ha recentemente invitato entrambi come ospiti nella stessa puntata di “C’è Posta per Te”, in onda sabato 17 gennaio. Prima della messa in onda, Stefano De Martino ha pubblicato una vecchia copertina del magazine “Di Più” in cui appare insieme a Emma da ragazzini, con la didascalia “Stasera a C’è posta per te”. Emma ha condiviso la foto nelle sue storie, aggiungendo un commento scherzoso e affettuoso: “Sei talmente cretin* che non posso non volerti bene”.

Stefano De Martino aveva già invitato Emma come ospite nella trasmissione Rai “Stasera Tutto è Possibile” alcuni mesi fa, e si era anche parlato di una sua possibile partecipazione ad “Affari Tuoi” per la puntata dedicata alla Lotteria Italia, ma quest’ultima non si è concretizzata. Emma ha anche costruito un buon rapporto con Belen Rodriguez, dimostrando che il passato è stato definitivamente superato.