Emma Marrone e Matteo Martari: Nuovo Amore nel Gossip!

Emma Marrone potrebbe aver trovato un nuovo amore in Matteo Martari, attore noto per le sue partecipazioni in varie serie TV, tra cui “Un passo dal cielo” e “I Medici”. Le voci su questa nuova relazione sono emerse grazie a Deianira Marzano, un’esperta di gossip, che ha condiviso un avvistamento su Instagram: una sua cugina ha incontrato Emma in pizzeria e ha riferito che la cantante rispondeva al telefono dicendo “Matte”.

Ulteriori segnali sono arrivati dai social, dove Emma ha messo “mi piace” a molte delle foto di Martari, alimentando ulteriormente i pettegolezzi. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, l’interesse attorno a questa possibile liason continua a crescere.

Matteo Martari, nato a Verona nel 1983, ha iniziato la sua carriera come modello a Milano prima di dedicarsi alla recitazione. Ha recitato in diverse produzioni teatrali e nel 2015 ha debuttato al cinema con “La felicità è un sistema complesso”. Negli ultimi anni, la sua popolarità è aumentata grazie alla sua presenza in fiction e, più di recente, nel successo di Netflix “Maschi Veri”, dove recita insieme a nomi noti come Maurizio Lastrico e Pietro Sermonti.

Emma, reduce da una toccante esperienza sul palco del Teatro Manzoni di Milano, sembra ora entusiasta di tornare a far parlare di sé per motivi più leggeri, abbandonando i toni seri dei recenti eventi della sua vita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it