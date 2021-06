Emma Marrone e Loredana Bertè, Che sogno incredibile: il nuovo singolo della cantante salentina, per la prima volta con la sua ‘mamma rock’.

Grandi novità per i fan di Emma Marrone. Anche Brown si inserisce nella bagarre per il titolo della miglior canzone estiva, ma non con un classico tormentone. La cantante salentina ha infatti scelto di lanciare un nuovo singolo in collaborazione, per la prima volta, con la sua ‘mamma rock’: Loredana Bertè. S’intitola Che sogno incredibile, e sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming dal 4 giugno.

Emma Marrone con Loredana Bertè: Che sogno incredibile

Ad annunciare l’arrivo di questo nuovo brano attesissimo dai fan è stata la stessa Emma con un post sui suoi social. Nella caption la giudice di X Factor ha sottolineato che non si tratta di un classico pezzo estivo, ma di una canzone che per lei è un pezzo di storia, di sua storia.

Emma Marrone

“Sono onorata di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè“, ha sottolineato una raggiante Emma. E anche Loredana si è detta molto soddisfatta di questa collaborazione: “Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock“. Di seguito il post:

Che sogno incredibile: il significato della canzone di Emma

Non si conoscono ancora i dettagli sulla nuova canzone di Emma e Loredana. Molto probabilmente il testo sarà incentrato proprio su questo sogno realizzato da Brown, quello di poter cantare con una delle sue muse ispiratrici, ma anche di poter tornare a cantare dal vivo dopo una lunga attesa, con i concerti già previsti questa estate.

Negli ultimi tempi Emma ha annunciato di aver finito le riprese della serie televisiva di Gabriele Muccino A casa tutti bene, e ha reso noto il prossimo arrivo dell’album Best of Me, un riassunto dei suoi primi dieci anni di carriera. Disco che probabilmente conterrà anche la nuova canzone con Loredana.