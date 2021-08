Chitarra e voce, Emma Marrone canta la sua Che sogno incredibile e pubblica il video sui social: i fan si scatenano nei commenti.

Tutti pazzi per Emma Marrone e per Che sogno incredibile, la sua canzone dell’estate insieme a Loredana Bertè. Al crepuscolo della sua estate di vacanza e lavoro, la Brown ha voluto fare un regalo speciale a tutti i suoi fan, pubblicando sui social un video in cui reinterpreta in versione acustica proprio il suo brano estivo. Concentrata ed emozionata, Emma canta e suona la chitarra acustica, mostrando un lato differente, più intimo, del suo amatissimo duetto con Loredana. E i fan apprezzano davvero: “Che sogno incredibile la tua voce!“.

Emma Marrone

Emma Marrone canta Che sogno incredibile

La performance di Emma è da brividi. Sulle note del suo ‘tormentone’ estivo, la Brown si è divertita a regalare ai fan una versione molto speciale di se stessa, in veste di cantautrice, armata di chitarra e della sua unica e splendida voce, che in acustico riesce forse a rendere ancora di più.

Non a caso, sono stati migliaia i commenti entusiasti dei fan, e non solo degli amici come Giorgia, i Viito e Jack Savoretti. “Adoro questa versione“, “Oddio in acustico stupenda“, “Speciale come sei“, “Capolavoro“. Si precano i complimenti da parte della sua fanbase, come sempre fedelissima e super emozionata per ogni novità regalata dall’artista salentina, più in forma che mai. Di seguito il video:

Emma Marrone: la fine delle vacanze a Positano

E intanto si avvia al crepuscolo anche questa estate 2021, e con le ultime emozioni la Brown saluta le sue vacanze. Quest’anno si è goduta posti magnifici e in splendida compagnia, con tanto di vacanza a Capri insieme ai suoi amatissimi genitori. Gli ultimi giorni li ha però trascorsi in quel sogno chiamato Positano, la perla della Costiera amalfitana, concedendosi assouto relax, sole, mare e buona cucina, con qualche divagazione sempre a Capri, l’isola azzurra, come testimoniato dal suo ultimo post su Instagram: