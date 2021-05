Emma Marrone, Best of Me: la novità discografica della cantautrice salentina annunciata nel giorno del suo compleanno.

Emma Marrone festeggia 37 anni e decide di fare un grande regalo ai fan. Nel corso di una diretta Instagram alla vigilia del suo compleanno, ha annunciato il suo ritorno, ma non solo dal vivo. La cantante sta per pubblicare un nuovo disco, di cui al momento si conoscono pochi dettagli. Stiamo parlando di Best of ME, la parte migliore di lei, in arrivo nel mese di giugno. Scopriamo insieme tutto quello che si sa sul nuovo progetto della Brown.

Emma Marrone, Best of ME: il nuovo disco

Nel corso della sua diretta, la cantante ha dichiarato esplicitamente di avere in cantiere il suo Best of. Un progetto presentato poi in maniera ufficiale come un post. “È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza“, scrive l’artista salentina. Si tratta del riassunto di ciò che ha realizzato in questi dieci anni e una riflessione su ciò che ancora dovrà fare. Best of ME è la parte migliore di lei, da donare alla sua speciale Brown Crew.

Emma Marrone

Aggiunge ancora l’artista nel suo post di presentazione: “Quello che mi auguro per i prossimi dieci anni è continuare a essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare“. Di seguito la copertina del suo Best of:

Emma Marrone: quali canzoni nella tracklist?

Da ciò che si può dedurre, dunque, Best of Me sarà la prima raccolta del meglio di questi primi dieci indimenticabili anni della carriera della Brown, partita come una ragazzina di carattere ad Amici e diventata in pochissimo tempo un’artista capace di riempire palazzetti e conquistare i cuori di tantissimi fan.