Blue Phelix è un artista gender fluid della nuova edizione di X Factor e nonostante abbia solo 21 anni, ha già una storia ricca e particolare. Francesco si è presentato nel talent di Sky con uno dei suoi inediti e si è raccontato in pochi minuti.

“Sono Francesco in arte Blue Phelix. Sono cresciuto a Livorno, però mi è sempre stata stretta e così mi sono trasferito a Londra. Priam di andare in UK avevo paura di far vedere chi sono davvero. A Londra mi sono reso conto di quello che sono e cosa voglio fare. Ho espresso così la mia parte repressa. Non possiamo essere influenzati dal giudizio esterno e pensare ‘quello a detto quella cosa di me, l’altro un’altra cosa ancora… Dobbiamo fregarcene di quello che dice la gente. […] Vestire con un pantalone o una gonna non è trasgressione. Mi sento fluido e libero, le etichette non mi appartengono: le stacco anche dai vestiti”.

Qualche giorno fa Blue Phelix ha pubblicato una vecchia foto con suo fratello Vick Franco, ed ha scritto: “Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua“.

Tra i primi commenti ne è arrivato uno davvero idiota: “Ah, ma quindi siete tutti e due fr**i?”. Immediata la replica da Oscar di Emma Marrone:”Ah, e invece a casa tua oltre a te ci sono altri cogl***i?“.

Non è finita qui, perché la cantante di Amami ha bacchettato anche un giornalista di Rolling Stone che aveva detto che per i look di Blue ‘bisogna avere il fisico giusto o essere Prince‘: “Ok la “critica musicale”, ma piccola considerazione… Nel 2020 non bisogna ‘avere nessun tipo di fisico’ per voler essere sé stessi. Bisogna pesare le parole e aprire un po’ la mente“.

Blue Phelix, presentazione e inedito: i filmati.

Vicky Franco, il “fratellone” di Blue Phelix.