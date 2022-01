Emma Marrone la prossima settimana sarà una delle protagoniste del Festival di Sanremo e – intervistata da Maria De Filippi per il settimanale D di Repubblica, ha confessato che al momento l’unica cosa che le manca nella vita è un fidanzato.

“Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

L’amore Emma Marrone l’ha sempre vissuto sotto i riflettori. Da Stefano De Martino (conosciuto proprio ad Amici) all’attore Marco Bocci.

“Ogni tanto ho bisogno di uscire dalla pesantezza del mio essere Emma. In tutti questi anni ho sempre ricevuto un’attenzione morbosa. Dico A e scrivono B. Se esprimo un pensiero viene ripreso da tutti come se fosse la fine del mondo. C’è sempre stata un’attenzione mediatica molto forte nei miei confronti. E quindi a volte è complicato, non solo per me ma anche per chi mi sta intorno. Infatti, accumulo continuamente sensi di colpa perché so che chi mi sta accanto – la mia famiglia, gli amici – deve pagare il prezzo della mia notorietà”.