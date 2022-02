Emma Marrone dopo aver lasciato il palco dell’Ariston è stata inseguita da una volante dei Carabinieri e la cantante, per salire nella classifica al FantaSanremo, ha ripreso tutto ed immortalato su Instagram. “Raga l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott*ta e mi devo anche fermare“.

Emma guadagna 50 punti al #FantaSanremo e tutti muti pic.twitter.com/qSFNE2HXLF — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022

L’inseguimento mi ha troppo ricordato quando l’anno scorso Orietta Berti è stata inseguita da ben tre volanti della Polizia perché aveva sforato il coprifuoco, anche se questa volta il contesto potrebbe essere di tutt’altro genere.

Sul palco dell’Ariston, infatti, Emma Marrone è stata presentata da Martina Pigliapoco, Carabiniere in servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno in Veneto. La donna è stata invitata da Amadeus per raccontare l’incredibile storia che l’ha vista protagonista, quando nell’ottobre dello scorso anno ha salvato una donna che stava per suicidarsi. Un gesto che le è valso il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Emma e Pigliapoco si sono dette felici l’un l’altra di essersi conosciute sul palco, quindi non è da escludere il fatto che la volante che ha “inseguito” la cantante fosse guidata proprio da lei. Insomma, nessun “inseguimento” ufficiale ma quanto basta per aver fatto 50 punti al FantaSanremo.

Emma, grazie all’inseguimento conquista 50 punti

Il regolamento è infatti chiaro: + 50 punti all’artista inseguito dalle forze dell’ordine durante la settimana del Festivàl (il bonus raddoppia se l’artista viene arrestato).

No vabbè incredibile Emma Marrone che fa davvero di tutto per farci fare punti al Fantasanremo, è un chiaro segno che si farà arrestare Noi ci crediamo, ci speriamo e siamo qua#fantasanremo2022 #Sanremo2022 pic.twitter.com/1ibehte41E — 💐Chiara🤌🏼-20👩🏼‍🚒🧎🏻‍♀️ (@choriflettuto__) February 3, 2022