EMMA: Il 4 ottobre arriva “SOUVENIR Extended Edition”, il secondo capitolo di “Souvenir”

Il 4 ottobre uscirà “SOUVENIR Extended Edition”, il secondo capitolo del viaggio musicale di EMMA. Questa nuova versione include sei tracce inedite, tra cui il singolo “HANGOVER”, in collaborazione con Baby Gang, che sarà disponibile venerdì 20 settembre. “HANGOVER” è una ballad caratterizzata da sonorità fresche e segue l’evoluzione musicale avviata con il progetto “Souvenir”, proseguita quest’anno con le canzoni “Apnea” e “Femme Fatale”. La voce di Baby Gang arricchisce il brano, dopo la loro precedente collaborazione nel pezzo “In Italia 2024” di Fabri Fibra.

L’album “SOUVENIR Extended Edition” presenta una tracklist variata e intrigante. Oltre alle nuove tracce, ripropone anche alcune delle canzoni già conosciute come “APNEA”, “FEMME FATALE”, e “CENTOMILA”. Le nuove canzoni incluse nell’album sono: “HANGOVER” (feat. Baby Gang), “VITA LENTA”, “PRETAPORTER”, “FRENCH RIVIERA”, “LACRIME”, “AMORE CANE” (feat. Lazza), “MEZZO MONDO”, “INTERVALLO”, “SENTIMENTALE”, “CARNE VIVA”, “CAPELLI CORTI”, “INDACO” e “TAXI SULLA LUNA” (con Tony Effe).

Emma continuerà a promuovere il suo lavoro attraverso un tour che partirà a novembre. Le date del tour vedranno Emma esibirsi nelle seguenti città: il 11 novembre a Milano presso il Forum, il 14 novembre a Roma al Palazzo dello Sport e il 17 novembre a Bari al PalaFlorio. I biglietti per assistere ai concerti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Per rimanere aggiornati sulle novità e i progetti di EMMA, è possibile seguirla sui suoi profili social ufficiali come Instagram e Twitter. L’artista continua a raccogliere consensi, affermandosi come una delle voci più potenti e influenti della musica italiana contemporanea, e “SOUVENIR Extended Edition” sembra essere un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica. Con questo nuovo progetto, EMMA invita il pubblico a continuare a seguire il suo percorso musicale ricco di emozioni e collaborazioni sorprendenti.