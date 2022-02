Dieci anni fa l’addio di Stefano De Martino ad Emma Marrone e la storia del ballerino con Belen Rodriguez ha monopolizzato tutti i media italiani per mesi. Ancora oggi nelle interviste viene chiesto ai protagonisti di questo ‘triangolo artistico’ un commento sulle vicende di una decade fa. Belen ha chiaramente detto di stimare la cantante di Ogni Volta è Così e adesso sappiamo qualcosa in più anche del punto di vista della Marrone. Su Tik Tok è diventato virale un pezzo dell’intervista che l’artista salentina in passato ha rilasciato a Marco Marra. Il giornalista in un programma Rai ha chiesto alla sua ospite un commento sulla rottura con Stefano.

“Io credo di non aver mai venduto la mia immagine. La mia musica è molto più forte di tutto questo. Non ho sfruttato niente, non ho rilasciato neanche interviste, nonostante tutti volessero un pezzo di me in quel senso, un pezzo della mia vita. Avevo i giornalisti sotto casa tutti i giorni e posso dire che è stato un periodo infermale. Mi sono focalizzata al massimo sul lavoro, ho concentrato tutte le energie per fare le mie cose al meglio. Ho dovuto lottare per far capire soprattutto al mondo della musica che io sono un’artista”.

Emma Marrone: “Mi sono concentrata sulla musica”.

“Cosa mi sento di dire su quell’episodio? Niente, non c’è nulla da dire. Sono cose che succedono a tutti, in quel momento c’era la mia carriera e altri personaggi famosi e si è creato questo caos intorno a noi. Se ho pianto per quello che stava succedendo? Quando una storia finisce credo che sia normale che qualcuno piange. Se era un sentimento vero per Stefano? Sono stata quattro anni con lui quindi si capisce. Come facevo a fare spettacoli nonostante tutto quello che mi succedeva? Sono un’artista, mangi le lacrime cinque minuti prima e poi sali sul palco e canti per la gente. Questa è la verità, così è successo in quel periodo. Faccio la cantante, la mia musica tiene lontani i mostri’”.

