Quest’anno Amadeus ha dato la possibilità ai big del Festival di Sanremo di poter cantare pezzi stranieri nella serata delle cover. Emma Marrone e Francesca Michielin hanno deciso di fare un bell’omaggio a Britney Spears ed hanno cantato insieme il singolo di debutto della principessa del pop, Baby One More Time. Oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Emma ha raccontato un aneddoto legato al finale della sua performance.

“Sono fiera della nostra esibizione della serata cover. Quello che abbiamo fatto a Sanremo se lo ricorderanno per tanti anni. Abbiamo portato sul palco del Festival un pezzo di Britney Spears. Alla fine del brano ho anche urlato ‘It’s Britney B!tch”. La parolaccia era per il FantaSanremo, nelle prove non l’ho detta, l’ho fatto soltanto in diretta. Mi sono detta, ok, o mi cacciano o andrà bene ed è andato tutto liscio. Sono tanto contenta di quello che abbiamo fatto”.

Emma: “Ho supportato il movimento FreeBritney”.

La cantante di Amami ha spiegato di aver seguito con interesse le vicende legate alla conservatorship della Spears e di aver sempre supportato il movimento FreeBritney.

“Come mai abbiamo scelto Baby One More Time come cover? In primis perché volevamo omaggiare il pop con un brano iconico, perché questo genere solitamente viene sempre bistrattato come se fosse un genere di serie B. Poi ovviamente anche in omaggio a Britney Spears e al movimento Free Britney, che ho seguito personalmente. Io e Francesca Michielin siamo grandi fan della Spears e supportiamo questo movimento. A questa donna è stata tolta la sua libertà ed è una cosa comune a molte donne del mondo dello spettacolo, quindi è molto importante parlarne”.

Francesca ve Emma’dan Britney Spears şarkısı : …Baby one more time #Sanremo2022 pic.twitter.com/i2KoSgrBJQ — Focus Eurovision (@focusturkey) February 5, 2022

emma marrone francesca michielin baby one more time britney spears perfomance popstars #sanremo2022 pic.twitter.com/6GkjFC2hq7 — 📂 (@_shadowarchive_) February 4, 2022

“Il padre di Britney l’ha usata come un oggetto”.

“Quando ascoltavo questa canzone di Britney e anche lei era una bambina, una ragazza giovanissima quando proprio partendo da questo brano ha cambiato la storia della musica pop mondiale e il padre, la persona che dovrebbe esserti più vicina, aiutarti, consigliarti per il meglio, l’ha vessata e trattata come un oggetto”.