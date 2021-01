Finalmente il sogno dei fan di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso è diventato realtà. Le due amiche di Maria hanno duettato su un inedito dal titolo Pezzo di Cuore. Nessuna sorpresa (per fortuna) il singolo è proprio quello che mi aspettavo da questo duo, si tratta di un pezzone alla ‘Stupida’ o ‘Amami’, perfetto da urlare mentre passa alla radio o ad una serata karaoke. Brave!

Emma ha spiegato com’è nata questa collaborazione con Alessandra Amoroso.

“Questo progetto era nell’aria e i fan ce lo chiedevano da un sacco di tempo. – ha spiegato Emma – Ero a Milano per fare X Factor ed Alessandra era a Roma per fare le sue cose artistiche. Volevo ripartire con una canzone che regalasse una sensazione di ottimismo per il 2021. Una ripartenza con entusiasmo. Ho chiamato Dario Faini (Dardust, ndr) perché avevo voglia di una ballad, una canzone senza tempo e poi con Petrella hanno prodotto in musica e parole le mie sensazioni. A canzone quasi ultimata l’ho inviata su whatsapp ad Alessandra con le partiture già divise. ‘Allora questa è la nostra canzone’ le ho detto. A Sanremo 2021? Non ci tiriamo certo indietro se ci chiamano. Siamo legate a quel palco e saremmo molto contente di esserci”

Emma Marrone e Alessandra Amoroso tornano insieme con il brano “Pezzo di cuore”, che racconta molto della loro amicizia e della comune passione per la musica. “Il brano nasce dalla volontà di ripartire”, dicono, “e in due è meglio” pic.twitter.com/A2BTMsCuKl — Tg3 (@Tg3web) January 14, 2021

Credo che #PezzodiCuore sia un po’ il regalo che tutti aspettano, come si aspettava Babbo Natale a 10 anni. Chiunque ami la musica da mezzanotte è più felice. @MarroneEmma @AmorosoOF pic.twitter.com/z8cwqJrM0Y — Vincenzo (@twitcasi_) January 14, 2021

Emma e Alessandra Amoroso: il testo di ‘Pezzo di Cuore’

Tra una chiamata e un mal di testa

ti lascio scivolare via

scappiamo via sempre di fretta, ah

che brutta questa frenesia

lasciami entrare un po’ di luce in casa

oggi neanche mi difendo

sempre gli stessi errori dove c’era il mare adesso è solo fango

e come un valzer la domenica in periferia

tra le campane le sirene della polizia

c’è una bambina che abbraccia sua madre che sembra la mia

mi sento come un manichino come una vetrina

mi sa di miele questa vita

forse di aspirina

e ci ho provato ad imparare l’amore ma è sempre cosi

non riesco a capire cos’è

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe e ci ho provato a imparare l’amore

ci ho provato a imparare l’amore

ma è più forte di me

l’incenso che avvolge la stanza

sembra una nebbia di città

mi sveglia un autobus che passa

ripenso a qualche sera fa

quando mi urlasti ragazzina oggi proprio non ti sto capendo!

sei sempre bravo tu a ferire quante inutili parole al vento

ancora le sento

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza chiedere mai, senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe

io ci ho provato a imparare l’amore, ci ho provato a imparare l’amore

ma è più forte di me

e tu e tu mi sembri più confusa di me

e tu e tu dicevi è sempre così

e tu e tu ancora mille domande ma non feriscono più

e quanto tempo ci vuole

per abbracciarsi la notte

in strada anche se piove senza chiedere mai, senza capire mai

senza capire

ti ho dato un pezzo di cuore

mi prendo tutte le colpe

ora che abbiamo imparato l’amore, ora che abbiamo imparato l’amore non so smettere

