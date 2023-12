Emma difende Elodie: “Ci criminalizzano, dove sta la libertà?”

Emma, che a febbraio sarà una dei 30 Big che gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo, questa settimana ha rilasciato un’intervista a Grazia che l’ha messa pure in copertina.

“Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul s3no, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime”.