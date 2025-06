Emma D’Aquino chiude ‘Sabato in Diretta’: le ragioni

Emma D’Aquino ha annunciato la chiusura di “Sabato in Diretta” durante un congedo caratterizzato da sentimenti di disillusione, nonostante gli ascolti in crescita. Il programma, che ha visto la partecipazione di personaggi come Renzo Arbore e Bobby Solo, ha registrato picchi del 14% di share nell’ultima stagione. Tuttavia, la decisione di terminarlo non è stata sua, ma editoriale.

Il direttore dell’intrattenimento daytime della Rai ha confermato che la struttura del daytime rimane invariata, ma le affermazioni contraddicono il fatto che “Sabato in Diretta” non tornerà in onda a settembre. D’Aquino ha descritto l’esperienza come significativa per la sua carriera, esprimendo gratitudine ai telespettatori per il supporto ricevuto.

La conduttrice ha sottolineato l’importanza di aver lavorato in autonomia, affermando che il programma rappresentava un nuovo inizio. Il suo saluto non è stato un semplice “arrivederci”, ma una chiusura definitiva. Ha mostrato eleganza e autenticità, manifestando la sua delusione per una decisione che non condivide. Nel congedo, ha espresso l’auspicio che la pace “riconquisti il mondo”, suggerendo un desiderio di contenuti più autentici nella narrazione televisiva.

