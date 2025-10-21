Emma Corrin sorprende Londra con il grembiule Miu Miu

C’è qualcosa di sorprendente nel vedere un grembiule sul tappeto rosso. Emma Corrin, però, riesce a mettere in luce questo capo, grazie a un tocco ironico e raffinato. Durante la première di “100 Nights of Hero” al BFI London Film Festival, l’attrice britanna ha indossato un grembiule bianco a fiori firmato Miuccia Prada, sopra pantaloni sartoriali e una camicia smanicata. Il suo look riflette un equilibrio tra eleganza e riflessione.

Emma Corrin è stata la prima a sfoggiare il nuovo abito-grembiule di Miu Miu sul red carpet. L’interprete di Lady Diana in “The Crown” ha optato per uno stile sobrio, senza ironie né teatralità, restituendo dignità a un capo spesso considerato per nascondere. Il look, pensato dallo stylist Harry Lambert, unisce rigore e delicatezza: il grembiule floreale con rouches, i pantaloni grigi a sigaretta e le scarpe a punta, accompagnati da gioielli Cartier discreti, sembrano tutti studiati per apparire naturali. In questa semplicità, Corrin riesce a reinterpretare la moda in modo originale.

La collezione Primavera-Estate di Miu Miu ha scelto il grembiule come simbolo, trasformando un oggetto domestico in un capo couture. Tuttavia, resta un interrogativo: è davvero necessario esaltare la figura della donna che si occupa del lavoro invisibile? Miuccia Prada ha saputo mescolare ambiguità e memoria, riportando in passerella immagini di cameriere e lavoratrici di un tempo. Un’operazione culturale raffinata, ma che lascia anche un senso di malinconia.