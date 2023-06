Emma con Tony Effe in Taxi sulla luna: il significato del testo

Emma collabora con Tony Effe in Taxi sulla luna: il significato del testo della canzone estiva prodotta da Takagi & Ketra.

Chiusa la parentesi Stefano De Martino-festa scudetto Napoli, Emma Marrone può tornare a concentrarsi sulla sua carriera. E lo fa per lanciarsi sull’estate con un tormentone vero e proprio, anche più esplicito rispetto a quello pubblicato qualche settimana fa, Mezzo mondo. Stavolta infatti la Brown scende in campo con un feat di quelli davvero inaspettati: s’intitola Taxi sulla luna e la vedrà lavorare per la prima volta con Tony Effe, con la produzione degli hitmaker dell’estate, Takagi & Ketra. Cosa chiedere di più?

Il tormentone estivo di Emma e Tony Effe

Emma non lascia, ma raddoppia. Anzi, va anche oltre. La Brown stavolta ha deciso di fare sul serio e di inserirsi con grande forza nella lotta per il tormentone dell’estate, dominata fino a questo momento da Annalisa con Fedez, da Elodie con Mengoni e da qualche possibile outsider. Lei non compete mai, se non per vincere, e ha deciso di stupire tutti lavorando con Takagi & Ketra, da anni garanzia di successo nell’estate.

Tony Effe

Un brano nuovo, Taxi sulla luna, che promette di “trasformare in un club tutte le spiagge italiane“. E tra l’altro non si tratta della prima incursione per Emma nel mondo del rap, visto che già in passato aveva collaborato con alcuni degli artisti più talentuosi della scena, come Gianni Bismark o, più di recente, Lazza.

Il significato di Taxi sulla luna

Non conosciamo ancora molti dettagli sul nuovo brano della Brown e di Tony Effe. Sappiamo che il brano dovrebbe essere incentrato sulle solite vicende estive, una canzone d’amore leggera ma originale, come quelle su cui hanno sempre messo le mani Takagi & Ketra, una realtà di grandissimo successo in Italia, e non solo.

Saranno dunque Emma e Tony Effe gli eredi di storiche coppie da loro arrivate ai vertici delle rotazione radiofoniche, come Lorenzo Fragola/Arisa, Elisa/Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri/Sean Kingston, Elodie/Mariah e thasup/Salmo? Lo scopriremo solo tra pochi giorni. L’uscita è prevista per il 9 giugno in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale.

