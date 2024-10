Emma Bonino in Terapia Intensiva: “Difficoltà Respiratorie” all’Ospedale Santo Spirito di Roma

C’è grande preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, ricoverata dal 17 ottobre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, a causa di difficoltà respiratorie. Tuttavia, recenti notizie indicano che la sua situazione clinica sta migliorando e che sta rispondendo bene alle cure ricevute. La notizia del ricovero è stata confermata dal partito +Europa, che ha voluto rassicurare i sostenitori sulla salute della sua leader. I medici dell’ospedale hanno confermato che Bonino sta rispondendo positivamente alle terapie, ma al momento non si conoscono le cause specifiche delle sue difficoltà respiratorie.

Emma Bonino, ex ministra degli Esteri e storica militante del Partito Radicale, ha una lunga carriera politica alle spalle. Nel 2015 ha annunciato di aver contratto un tumore al polmone sinistro e ha intrapreso un ciclo di chemioterapia. Nonostante la malattia, ha continuato a dedicarsi attivamente alla politica. Il 10 ottobre 2023, nel programma “Belve”, ha annunciato di aver sconfitto il tumore, dichiarando che il microcitoma che l’aveva colpita era finalmente scomparso. Ha anche evidenziato la necessità di una TAC di conferma dopo otto anni di lotta contro la malattia.

Bonino è nota soprattutto per la sua lotta per i diritti civili e il diritto all’aborto, con una carriera iniziata nel 1975 all’interno del Partito Radicale. Dopo aver ricoperto ruoli significativi in Parlamento, sia a livello europeo che nazionale, nel 2018 ha fondato +Europa, un partito politico risultante dalla fusione tra i Radicali Italiani e Forza Europa di Benedetto della Vedova.

La sua militanza e il suo attivismo hanno avuto un forte impatto sulla scena politica italiana, facendo di lei una figura di riferimento per i diritti civili e le libertà individuali. L’attenzione per la sua salute è quindi non solo personale, ma anche simbolica del legame tra le sue battaglie politiche e la vita pubblica italiana. Nonostante le avversità, Emma Bonino ha dimostrato una resilienza straordinaria e una volontà di continuare a lottare per le cause in cui crede.