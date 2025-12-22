Emissioni in atmosfera Italia

Il tema delle emissioni in atmosfera è affrontato a livello europeo sotto diversi profili, tra cui quello relativo alle emissioni industriali e alla qualità dell’aria ambiente. Le emissioni provocate dagli impianti industriali sono regolate dalla direttiva 2010/75/Ue, mentre le norme in materia di qualità dell’aria ambiente sono attualmente disciplinate dalla direttiva 2024/2881/Ue, che ha abrogato le precedenti direttive 2008/50/Ce e 2004/107/Ce.

In Italia, in attesa del recepimento della nuova direttiva, per la qualità dell’aria trova ancora piena applicazione il D.Lgs. n. 155/2010, mentre la parte V del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, includendo aspetti come le autorizzazioni, i valori limite, gli impianti di combustione e quelli termici civili, nonché i composti organici volatili. La giurisprudenza sul tema è consistente.