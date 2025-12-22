15.4 C
Roma
lunedì – 22 Dicembre 2025
Politica

Emissioni in atmosfera Italia

Da stranotizie
Emissioni in atmosfera Italia

Il tema delle emissioni in atmosfera è affrontato a livello europeo sotto diversi profili, tra cui quello relativo alle emissioni industriali e alla qualità dell’aria ambiente. Le emissioni provocate dagli impianti industriali sono regolate dalla direttiva 2010/75/Ue, mentre le norme in materia di qualità dell’aria ambiente sono attualmente disciplinate dalla direttiva 2024/2881/Ue, che ha abrogato le precedenti direttive 2008/50/Ce e 2004/107/Ce.

In Italia, in attesa del recepimento della nuova direttiva, per la qualità dell’aria trova ancora piena applicazione il D.Lgs. n. 155/2010, mentre la parte V del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, includendo aspetti come le autorizzazioni, i valori limite, gli impianti di combustione e quelli termici civili, nonché i composti organici volatili. La giurisprudenza sul tema è consistente.

Articolo precedente
Cimento Invernale ad Andora
Articolo successivo
Pil Italia cresce dello 0,7%
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.