Emissione del secondo cedolino NoiPA di aprile 2025: arretrati per i dipendenti pubblici

Il secondo cedolino NoiPA sarà erogato con alcuni giorni di anticipo. L’emissione urgente, che riguarda circa duecentomila dipendenti delle funzioni centrali, è stata avviata l’11 aprile e le operazioni proseguiranno fino al 14 aprile. Saranno corretti errori e omissioni presenti nei pagamenti precedenti. L’accredito dei compensi è previsto per il 23 aprile, ma non tutti i dipendenti saranno idonei a riceverlo, poiché sono esclusi coloro che hanno arretrati debitori o debiti per assenze per malattia.

In una nota, l’INPS ha informato sull’adeguamento degli orari per le visite fiscali per i dipendenti pubblici malati. Inoltre, NoiPA ha esortato i responsabili delle segreterie a convalidare i pagamenti, fondamentale per procedere con i conguagli. Le emissioni urgenti sono attivate in situazioni eccezionali e non seguono criteri fissi, ma sono valutate caso per caso.

Il cedolino di aprile presenterà novità significative, tra cui arretrati fiscali e aumenti temporanei, con modifiche legate all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e di amministrazione. Tuttavia, i sindacati hanno espresso preoccupazione poiché il cedolino non conterrà l’accredito della nuova riduzione del cuneo fiscale né l’ulteriore bonus previsto dalla Legge di bilancio, che saranno rinviati a giugno. Sarà implementato un calendario di emissioni più complesso, con cedolini multipli per i dipendenti pubblici coinvolti.