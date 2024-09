Emis Killa, un fan gli lancia il telefono addosso: l’inaspettata reazione

Un anno fa è iniziata l’assurda moda di lanciare oggetti alle star durante i concerti, tutto è cominciato con Bebe Rexha, che si è beccata un iPhone in pieno volto ed è finita di corsa in ospedale. Dopo Harry Styles ed Elettra Lamborghini, adesso è toccato anche ad Emis Killa. Il rapper si stava esibendo ad una sua serata, quando un giovane fan gli ha scaraventato un cellulare sul palco. Nessuna reazione spropositata, Emis Killa – vista la giovane età del lanciatore – ha solo raccomandato a tutti i presenti di godersi lo show.

“Ma che state facendo?! Ok, aspettate. Io non mi voglio arrabbiare, anche perché tu sei molto giovane. Ma voglio farti una domanda: perché mi hai tirato il telefono sul palco? No, non urlate contro, non è questo il senso, anche perché è molto giovane. Però se mi prendi in faccia mi fai molto male. Ma poi rompi il telefono e poi io che ci devo fare con questo telefono? Non lo sai?! Che ci faccio?! Ragazzi io lo dico a tutti i concerti e poi mi innervosisco anche. Con te, no, perché sei piccolo, ma godetevi lo show, guardate il concerto, fregatevene dei selfie, dei telefonini. Stio facendo musica dal vivo, goditi il momento bro, fidati di me.Adesso ti lascio anche il telefono.

A me non frega nulla di fare le foto, io odio fare le foto anche con mia madre. Sappiate che io non ho neanche foto di famiglia. A me piace fare musica e quando avevo la tua età pensavo solo a fare musica. E questo è il motivo per cui oggi ho la fortuna di stare qui a suonare davanti a tanta gente. E il consiglio che adesso ti do è quello di staccarti dal telefono, staccati da questa roba perché è una trappola mortale. In generale pensate meno a stare attaccati ai cellulari. E adesso godetevi il concerto senza pensare solo a selfie, dirette e telefoni”.