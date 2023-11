Emis Killa, svelati i featuring di “Effetto Notte (L’Alba)” e i 5 inediti

Reduce dai primi live del suo attuale tour, Emis Killa continua a fare il giro d’Italia con le ultime tappe del “Club Tour 2023”.

A distanza di sei mesi dall’uscita dell’ultimo album “Effetto Notte”, Emis Killa svela finalmente i dettagli della deluxe del disco, intitolata “Effetto Notte (L’Alba)”. Il progetto conterrà cinque brani inediti e sei featuring da non credere.

Emis Killa svela gli attesi dettagli

“Effetto Notte (L’Alba)”, l’evoluzione dell’album uscito lo scorso 19 maggio per Epic Records Italy/Sony Music, sarà disponibile a partire da venerdì 24 novembre su tutte le piattaforme digitali e streaming. A svelare i titoli dei 5 nuovi brani inediti e i featuring della deluxe, è stato proprio Emis Killa.

Al suo interno troviamo la collaborazione di Capo Plaza, Jake La Furia, Baby Gang, Gemitaiz, Not Good e Massimo Pericolo. Per quanto riguarda i singoli inediti del rapper della Brianza, “Effetto Notte (L’Alba)” conterrà le seguenti tracce:

DANTE – (il profeta)

RAY LIOTTA – (Goodfellas) feat. Capo Plaza, Jake La Furia, Baby Gang

HUMBLE – (Sicario)

JOE PESCI & DE NIRO – (Casinò) feat. Gemitaiz

NOI SIAMO LEGGENDA – (Chronicle) feat. Not Good

Tra gli altri brani di Emis Killa, nella deluxe troviamo anche:

PACINO – (The Godfather)

ON FIRE – (Paid In Full) feat. Sfera Ebbasta

COL CUORE IN GOLA – (Lord of Dogtown)

VISCERALE – (Closer) feat. Rizzo

MASERATI – (The Wolf of Wall Street)

LONTANO – (Carlito’s Way) feat. Neima Ezza

ALBICOCCA – (Lolita) feat. Guè

BIG BANG – (Upside Down)

TOXIC – (Trainspotting) feat. Salmo

SONNY – (City of God)

MC DRIVE – (La Haine) feat. Ernia & Coez

SENZ’ANIMA – (Nikita) feat. Lazza

ATTORI DI STRADA – (Ragazzi Fuori)

BEL FINALE – (The Butterfly Effect) feat. Massimo Pericolo

“Effetto Notte” certificato disco d’oro

Disponibile in CD, Vinile nero e vinile blu in edizione numerata con poster autografato, Effetto notte si presenta come un progetto diverso dagli altri. Dopo il 19 maggio, il nuovo disco di Emis Killa si è aggiudicato il primo posto di FIMI album e singoli nella sua settimana di uscita.

All’interno del progetto discografico del ‘killer’ abbiamo i singoli “On fire (paid on full)”, certificato disco di platino e “Senz’anima (nikita)”, certificato disco d’oro. I testi ripercorrono tutti i momenti emblematici della vita dell’artista, che l’hanno portato al successo di cui oggi gode.

Le prossime date del “Club Tour 2023”

Dopo il successo del primo show al Mediolanum Forum di Milano dello scorso 28 ottobre – andata sold out ancor prima dell’uscita dell’album – Emis Killa si prepara a dare seguito al suo “Club Tour 2023” che terminerà con altre tre tappe nelle maggiori città italiane.

Dopo Napoli, Roma, Parma e Bari, il rapper è atteso nelle seguenti date e piazze: