Emis Killa Si Ritira da Sanremo: La Risposta della Rai

Il rapper Emis Killa ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025 dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio sulle sue Instagram stories, dove ha spiegato che, sebbene sia stato solo colpito da un daspo (un provvedimento amministrativo), ritiene sia importante che l’indagine possa procedere senza pressioni esterne.

Emis Killa, che avrebbe dovuto partecipare al Festival dall’11 al 15 febbraio con il brano inedito “Demoni” e con Lazza nella serata delle cover, ha espresso rammarico per non poter affrontare il suo primo Sanremo dopo 15 anni di carriera. Ha ringraziato il conduttore Carlo Conti per l’invito, ma ha preferito ritirarsi per consentire alla magistratura di lavorare in serenità.

La Rai ha confermato che non ci sarà alcuna sostituzione per Emis Killa, quindi il numero dei concorrenti scenderà a 29. Una fonte interna ha precisato che non ci sono state pressioni sulla decisione del rapper, sottolineando che il ritiro è stato una scelta personale.

Carlo Conti, commentando la situazione, ha espresso il suo dispiacere per la decisione di Emis Killa, evidenziando come il rapper non potesse vivere serenamente l’evento a causa della situazione delicata. La controversia riguardante l’indagine e il ritiro di Emis Killa ha risonanze significative media e nel mondo della musica, ma la sua scelta è stata fatta per tutelare la propria carriera e l’integrità del Festival.