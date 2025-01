Emis Killa rinuncia a Sanremo: la sua dichiarazione sulla magistratura e Carlo Conti

Emis Killa ha annunciato sui social che non parteciperà a Sanremo 2025, rinunciando a un’importante opportunità dopo aver appreso di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta sui gruppi ultrà di Inter e Milan. Il rapper milanese, il cui vero nome è Emiliano Rudolf Giambelli, ha comunicato la sua decisione tramite una storia su Instagram, ringraziando Carlo Conti per l’invito ma evidenziando l’importanza che la magistratura possa lavorare senza pressioni mediatiche.

Il Festival di Sanremo 2025 inizierà l’11 febbraio senza Emis Killa fra i 30 artisti contendersi. La sua rinuncia arriva in un momento delicato, in quanto il rapper ha ricevuto solo un provvedimento di Daspo e ha espresso la volontà di affrontare la situazione in modo sereno. Ha sottolineato il desiderio di tornare in futuro al Festival per poter presentare la sua musica e partecipare senza distrazioni.

La Rai ha confermato il ritiro di Emis Killa, specificando che non verrà sostituito e che la competizione si terrà con 29 artisti. La decisione di Emis Killa è stata dettata dalla volontà di garantire un contesto tranquillo per il lavoro della magistratura e per il corretto svolgimento del Festival, sottolineando il suo rispetto per gli altri artisti in gara e il desiderio di divertirsi e concentrarsi sulla musica.