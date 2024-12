EMIS KILLA: ‘No Phone Party’ al Fabrique di Milano – Galleria e Scaletta

Emis Killa, in attesa del suo debutto al Festival di Sanremo, ha annunciato un evento esclusivo chiamato “No Phone Party”, che si svolgerà domenica 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano. Questo concerto nasce dalla volontà dell’artista di riportare l’attenzione sulle emozioni dal vivo, evitando le distrazioni causate dai telefoni cellulari. Durante lo spettacolo, l’uso dei dispositivi sarà vietato fino a quando non verrà dato il via libera dall’artista stesso, invitando così il pubblico a vivere a pieno l’esperienza del concerto. L’evento rappresenta l’ultima occasione per assistere a un’esibizione di Emis Killa prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove si esibirà a febbraio 2025.

Il 2024 è stato un anno significativo per il rapper, che ha festeggiato i 15 anni di carriera con il live evento EM15, un tributo all’hip hop e al rap, radunando oltre 25.000 fan per un’esibizione memorabile. Tra i suoi recenti successi, ricordiamo le collaborazioni con Merk & Kremont e Massimo Pericolo nella canzone “Nino Nino”, oltre al doppio platino ottenuto con “Sexy Shop” in collaborazione con Fedez. Emis Killa si prepara così a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

Con un impressionante curriculum che include 31 dischi di platino, 22 d’oro, 6 album certificati e 3 mixtape iconici, Emis Killa si è affermato come uno dei protagonisti del rap italiano degli ultimi quindici anni. L’evento “No Phone Party” rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica, sottolineando il suo impegno verso un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti per il concerto al Fabrique di Milano, è possibile visitare il profilo Instagram di Emis Killa. Questo evento promette di essere un’occasione unica per i fan di godere della musica del rapper in un contesto speciale e senza distrazioni, prima del suo atteso debutto al Festival di Sanremo.