Emis Killa la scaletta del concerto Fiera di Milano

Scopri “EM15”, l’evento live alla Fiera di Milano di Emis Killa che celebra 15 anni di successi in una serata all’insegna del rap.

Nel panorama musicale italiano, segnato da ritmi serrati e da costanti novità, i concerti diventano occasioni uniche non solo per assistere a performance dal vivo ma anche per celebrare traguardi importanti di artisti che hanno lasciato un segno indelebile. Tra questi, Emis Killa, figura di spicco della scena rap milanese, sta preparando un ritorno sulle scene live che promette di essere memorabile. Sarà infatti il protagonista di un grandioso evento che si terrà nella cornice della Fiera Milano Live il 2 settembre 2024, per festeggiare quindici anni di una carriera densa di successi e collaborazioni significative.

Una celebrazione in grande stile

Il concerto, denominato “EM15“, non si limita a essere una semplice esibizione musicale; è piuttosto un vero e proprio evento pensato per onorare i quindici anni di carriera di Emis Killa. Sul palco non sarà solo, ma sarà accompagnato da artisti che, nel corso degli anni, hanno incrociato il suo cammino artistico. Tra vecchie conoscenze della scuola rap e nuovi talenti emergenti, il concerto prevede una line-up che promette di offrire uno spettacolo dinamico e variegato, riflettendo l’evoluzione della musica rap e la capacità di Emis Killa di rinnovarsi, rimanendo sempre fedele alla propria arte.

Più di un semplice concerto

Per l’occasione verranno allestiti due palchi all’interno della Fiera Milano Live, con l’obiettivo di creare una connessione ancora più intima tra l’artista e il suo pubblico. Il secondo palco sarà posizionato in un’area denominata “La Curva”, dove Emis Killa potrà esibirsi circondato dai suoi fan, in uno spazio che promette di rompere le barriere tra palco e platea. In aggiunta alla musica, la serata ospiterà anche un contest di freestyle, rendendo omaggio all’hip hop e alla sua cultura, dimostrando l’attaccamento di Emis alla scena rap e alla sua continua evoluzione.

La possibile scaletta

Sebbene la scaletta definitiva del concerto rimanga ancora avvolta nel mistero, è certo che non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera di Emis Killa. Dalle prime hit che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico fino alle collaborazioni che hanno arricchito il suo percorso musicale, come:

Moneylove (feat. Emis killa)

La merce più buona (feat. Emis Killa & Guè)

On fire – paid in full

Fuoco e benzina

Ray Liotta – goodfellas

Mon fre – feat. Emis Killa

Senz’anima – Nikita

Parole di ghiaccio

Rollercoaster

Quella foto di noi due

Emis Killa

Il fermento tra i fan

La notizia del concerto ha scatenato grande entusiasmo tra i fan dell’artista, ansiosi di poterlo vedere esibirsi dal vivo in un evento che si preannuncia già come uno dei momenti più attesi della scena musicale italiana per il 2024. L’attesa cresce, e con essa la voglia di celebrare assieme a Emis Killa un traguardo importante, in una serata che si prospetta carica di energia, ritmo e, soprattutto, tanto buon rap.

In conclusione, l’evento “EM15” si annuncia come un imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di musica rap e non solo, un’occasione unica per vivere la musica di Emis Killa in una veste completamente nuova e celebrare insieme a lui un anniversario significativo della sua carriera. Mentre i preparativi vanno avanti e la data si avvicina, il countdown è già iniziato tra i fan, pronti a riempire la Fiera Milano Live per una notte di festa e di musica indimenticabile.