Emis Killa, Keta Music Vol. 3: la tracklist e tutte le collaborazioni presenti nel nuovo mixtape del rapper brianzolo.

Emis Killa sta per tornare con un nuovo attesissimo mixtape. Si tratta di Keta Music Vol. 3, terzo capitolo di una saga iniziata nel 2009 e proseguita nel 2015. Reduce dal successo dell’album 17 insieme a Jake La Furia, il rapper ha voluto annunciare tutte le collaborazioni e gli ospiti presenti nella tracklist del nuovo disco. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Emis Killa: la tracklist e le collaborazioni di Keta Music Vol. 3

“Ti piace il rap?“, chiede il killer brianzolo nella caption di un post di presentazoine del suo nuovo progetto discografico, in arrivo il 23 luglio.

Emis Killa

All’interno del mixtape saranno presenti tantissimi amici, dallo stesso Jake La FUria a Massimo Pericolo, da Madame a Lazza. Di seguito la tracklist:

1 – Qualche sasso (prod. 2P)

2 – No Police no problem (feat. JLord, prod. 2nd Roof)

3 – Morto di fame (feat Lazza, prod. Dj Shocca)

4 – Psycho (feat. Rose Villain, prod. Andry the Hitmaker)

5 – Notte gialla (feat. Madame, prod. Lazza)

6 – Jam Session (feat. Gemitaiz, prod. Dj Shocca)

7 – I suoi soldi (feat. Jake La Furia e Montenero, prod. Mace e Swan)

8 – Street Movie (feat. Jake la Furia e Rollzrois, prod Big Joe)

9 – Piede in strada (feat. Mera, prod. Mace)

10 – Giovani eroi (feat. Not Good, prod. 2nd Roof)

11 – Nel bene e nel male (feat. Massimo Pericolo, prod. 2nd Roof)

Di seguito il post con la copertina:

Emis Killa e Jake La Furia in tour nel 2021

Tra l’estate e il prossimo autunno Emis Killa tornerà anche a rappare dal vivo insieme al fido compagno d’avventure degli ultimi mesi, Jake La Furia. Per ora sono stati annunciati cinque imperdibili appuntamenti per il loro live L’apocalisse. Ecco tutte le date:

– 17 luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara

– 13 settembre in Villa Bellini a Catania

– 6 e 7 novembre al Fabrique di Milano

– 12 novembre all’Atlantico di Roma