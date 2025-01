Emis Killa escluso da Sanremo: la beffa per i Jalisse e le regole del ripescaggio

Il Festival di Sanremo 2025 subisce una sorpresa inaspettata con il ritiro del rapper Emis Killa, che ha deciso di fare un passo indietro dopo aver scoperto di essere indagato in un’inchiesta sugli ultrà. Sebbene molti utenti abbiano suggerito di ripescare i Jalisse, la Rai ha annunciato che non ci sarà alcuna sostituzione, portando il numero degli artisti in gara da 30 a 29. I Jalisse, che hanno presentato la canzone “No, no, no, no”, non hanno però avuto la possibilità di essere ripescati poiché il brano era già stato eseguito e pubblicato, violando il regolamento del Festival che prevede che i brani non possano essere divulgati prima dell’inizio della kermesse.

Carlo Conti, il direttore artistico del Festival, ha confermato la decisione di non sostituire Emis Killa in accordo con i vertici Rai. Il regolamento stabilisce che in caso di ritiro, il direttore artistico può scegliere di invitare un altro artista con una canzone nuova o di non procedere a nessuna sostituzione, prerogativa che è stata esercitata in questa occasione. Conti ha commentato il ritiro di Emis Killa con dispiacere, esprimendo comprensione per il suo stato d’animo che non gli consente di vivere serenamente l’esperienza del Festival. La situazione ha riacceso momentaneamente le speranze dei fan del duo Jalisse, ma il loro tentativo di partecipazione al Festival si è nuovamente concluso con un rifiuto, segnando il 28esimo diniego consecutivo.