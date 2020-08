Emis Killa e Jake La Furia, 17: la data di uscita e la tracklist del nuovo album della coppia di rapper milanesi.

Dopo aver rilasciato il loro primo singolo congiunto, Malandrino, Emis Killa e Jake La Furia hanno reso nota la data di uscita ufficiale del loro primo album insieme: 17. Un progetto discografico che unisce uno dei rappresentanti più importanti dell’hip hop milanese del recente passato e uno degli artisti più amati degli ultimi anni, maestro e allievo, professore e discepolo. Un progetto in arrivo per Sony Music nel mese di settembre.

Emis Killa e Jake La Furia, 17: la data di uscita

Tutto pronto per il nuovo album di Emis Killa e Jake La Furia. La data da segnare in calendario è il 18 settembre 2020. In contemporanea con l’annuncio dell’uscita è stata svelata anche la cover.

Emis Killa e Jake La Furia

Da anni sulla cresta dell’onda, Killa e Jake La Furia hanno per la prima volta messo insieme le proprie forze per un progetto sulla lunga distanza dopo aver collaborato in passato solo in un paio di singoli.

Emis Killa e Jake La Furia: una carriera parallera

Con oltre 15 anni di carriera alle spalle, Emis e Jake La Furia hanno stretto un rapporto di amicizia e stima sincera, ma fino a questo momento non avevano mai unito le proprie forze e il proprio flow con un progetto discografico. Adesso però vogliono far tremare il mondo dell’hip hop italiano.

Con oltre 20 dischi di platino all’attivo, Killa e l’ex Club Dogo sono due dei rapper di maggior successo della scena milanese e non solo negli ultimi anni, artisti capaci di influenzare la scena dal loro debutto a oggi. Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter finalmente ascoltare il loro primo album di inediti insieme.

Di seguito il video di Malandrino: