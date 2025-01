Emis Killa e il Dubbio su Sanremo: Nessuna Pressione da Carlo Conti o Rai

Emis Killa potrebbe rinunciare alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, che avrà inizio il prossimo 11 febbraio. La decisione è influenzata dall’apertura di un’inchiesta su di lui per associazione a delinquere, legata agli ultras di Inter e Milan. Mercoledì 29 gennaio è emerso che il rapper è indagato dopo che la polizia ha trovato armi nella sua abitazione a Vimercate. Attualmente, Killa partecipa al festival con il brano “Demoni”, ma la sua presenza è messa in dubbio. Non ci sarebbero state pressioni da parte della Rai o del conduttore Carlo Conti per farlo rinunciare, ma sembra che la scelta deriverebbe da motivazioni personali, poiché la sua situazione legale potrebbe attirare più attenzione rispetto alla sua musica.

L’indagine è parte di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia riguardante i legami tra gli ultras e la criminalità organizzata. Emis Killa è considerato vicino a un gruppo di ultras e, in passato, è stato perquisito durante un’operazione che ha portato all’arresto di 19 persone. Le autorità hanno già emesso un Daspo nei suoi confronti, vietandogli l’accesso agli stadi per tre anni, e è accusato di aver partecipato a un’aggressione a uno steward durante una partita.

La presenza di Emis Killa al festival ha suscitato polemiche, in particolare da parte di Maurizio Gasparri di Forza Italia, che ha definito inaccettabile che un personaggio del genere possa esibirsi sul palco, sostenendo che ciò è offensivo per i valori di giustizia e per la cultura popolare celebrata dal Festival.