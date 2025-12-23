Emirati Arabi Uniti nello spazio

Il lancio del satellite Arab Satellite 813 dal deserto del Gobi è un successo tecnologico e un atto politico significativo. Il satellite, di osservazione terrestre iperspettrale di nuova generazione, fornirà dati avanzati per ambiente, agricoltura, pianificazione urbana, gestione delle risorse e risposta ai disastri. Il progetto è il primo vero progetto spaziale congiunto del mondo arabo, guidato dagli Emirati Arabi Uniti come “bene comune scientifico” all’interno dell’Arab Space Cooperation Group.

Il satellite nasce da una cooperazione profonda con la Cina, in particolare con il Shanghai Engineering Center for Microsatellites, legato all’Accademia delle Scienze cinese. La Cina non è solo un fornitore di lancio, ma un partner industriale e tecnologico, coinvolto nella progettazione, nell’integrazione e nei test. Ciò colloca Pechino dentro l’ecosistema spaziale arabo in modo stabile.

Gli Emirati Arabi Uniti sono firmatari degli Artemis Accords e partner degli Stati Uniti in ambito spaziale, militare e tecnologico. Tuttavia, la cooperazione con la Cina è stata mantenuta a un profilo basso, senza enfasi mediatica o celebrazione ufficiale, per non creare tensioni con gli Stati Uniti. Il lancio del satellite è un esempio di “hedging strategico”, dove gli Emirati cooperano con la Cina senza rompere l’allineamento di sicurezza con gli Stati Uniti.

Il caso dell’Arab Satellite 813 mostra come lo spazio stia diventando un terreno di competizione sistemica, dove la distinzione tra civile e strategico è sempre più sottile. Il satellite iperspettrale è uno strumento prezioso per l’ambiente, ma anche una piattaforma sensibile in termini di raccolta dati. Il lancio conferma l’ambizione della Cina di diventare il fornitore di riferimento per il Sud globale nello spazio commerciale, mentre per gli Emirati è un passo ulteriore verso la costruzione di una sovranità tecnologica selettiva.