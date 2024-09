Eminem aprirà gli MTV VMAs 2024: un momento storico in arrivo

Eminem sarà l’apripista degli MTV VMAs 2024, che si svolgeranno mercoledì 11 settembre all’UBS Arena di New York. Durante l’evento, il rapper di Detroit presenterà in anteprima il suo dodicesimo album in studio, “The Death of Slim Shady (Coup de Grace)”, recentemente diventato il suo undicesimo lavoro a raggiungere il primo posto nella Billboard 200.

L’ultima apparizione di Eminem ai VMAs risale al 2022, quando si esibì insieme a Snoop Dogg con il brano “From the D 2 The LBC”, in una performance ispirata al metaverso Otherside. Nel 2012, ha fatto un’apparizione a sorpresa durante l’esecuzione di “Forgot About Dre” e “Still D.R.E.” con Dr. Dre e Snoop Dogg. La sua ultima apertura ai VMAs era avvenuta nel 2010 con “Not Afraid”, seguita da una performance con Rihanna di “Love the Way You Lie”. Eminem ha una lunga storia con i VMAs: nel 2000 si esibì in un medley di “The Real Slim Shady” e “The Way I Am”, includendo un gruppo di oltre 100 sosia, mentre nel 1999, anno del suo debutto, presentò un medley di “Guilty Conscience” e “My Name Is”.

Quest’anno, Eminem ha ricevuto otto nomination, tra cui “Video dell’anno” e “Miglior hip hop” per il suo successo “Houdini”, che ha raggiunto il secondo posto nella Billboard Hot 100. Se dovesse vincere anche solo in una delle categorie, diventerà l’artista maschile più premiato nella storia dei VMAs, distaccando Peter Gabriel, attualmente a 13 vittorie. Eminem ha già ottenuto il maggior numero di vittorie per un artista hip hop, mentre le donne in cima alla classifica sono Beyoncé, Taylor Swift, Madonna e Lady Gaga.

Megan Thee Stallion sarà la conduttrice dell’evento, mentre Katy Perry riceverà il Video Vanguard Award e si esibirà in un medley. Altri artisti che si esibiranno includono Anitta, Camila Cabello, Halsey, KAROL G e Shawn Mendes. Cyndi Lauper, che ha partecipato alla prima edizione dei VMAs nel 1984, presenterà insieme a Carson Daly, con tanti altri presentatori previsti, tra cui Addison Rae, Big Sean e Lil Nas X.