Emily Pallini e Nicola Zalewski

Dopo settimane di rumors, è arrivata la conferma ufficiale: la tiktoker Emily Pallini e il calciatore Nicola Zalewski formano una nuova coppia. La conferma della relazione tra i due è arrivata con una foto di un bacio condivisa da Emily sul suo profilo Instagram durante la festa per i suoi 23 anni, post che è stato subito ripubblicato dal calciatore.

Tuttavia, l’amore appena sbocciato è stato immediatamente oscurato da un gossip che coinvolge un terzo nome noto nel panorama musicale romano: Ludwig, producer ed ex fidanzato storico di Emily Pallini e, cosa ben più rilevante, ex migliore amico di Nicola Zalewski. Il flirt tra l’influencer e il calciatore era già nell’occhio del ciclone da settimane. La tensione era esplosa pubblicamente con l’apparizione di uno striscione polemico appeso al Colosseo a Roma, che accusava Zalewski di aver “tradito un amico”.

La reazione di Ludwig all’ufficialità è stata immediata e silenziosa, ma molto eloquente. Il dj ha condiviso nelle sue Storie di Instagram lo screenshot di una vecchia conversazione con Zalewski, in cui il calciatore gli scriveva “sei mi fratello vero” e Ludwig rispondeva “Pessempre”. Il gesto, accompagnato dalla hit di Ludwig “Domani ci passa”, ha lasciato intendere il forte senso di tradimento percepito. Dopo anni di amicizia stretta, i due ex amici hanno smesso di seguirsi sui social, chiudendo ogni rapporto, mentre Emily e Nicola hanno scelto di vivere la loro storia senza commentare le polemiche.

Emily Pallini è una delle creator digitali più popolari d’Italia, con un seguito enorme su Instagram e TikTok. La sua popolarità deriva dalla capacità di spaziare su vari contenuti, dai balletti virali agli sketch divertenti, dal lifestyle alla moda. Prima della relazione con Ludwig, aveva avuto una storia importante con l’ex ballerino di Amici, Michelangelo Vizzini.

Nicola Zalewski è un calciatore professionista molto stimato nel mondo del calcio, un centrocampista polacco nonostante sia cresciuto in Italia fin da bambino. noto per essere un esterno di centrocampo versatile, abile nel dribbling e capace di ricoprire diversi ruoli in fascia. Al momento dell’incontro con Emily, Zalewski era reduce dalla fine della sua relazione con la ballerina Nicol Luzardi.